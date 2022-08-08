Опекуны и приемные родители в Иркутской области будут получать премии 100 тысяч рублей за особые успехи детей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

За особые успехи ребятишек в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни их опекунам и приемным родителям в два раза повысят премии - до 100 тысяч рублей. Изменения в положение подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Это существенное подспорье для опекунов и приемных родителей, - отметил Игорь Кобзев. - Конкурс на получение премии проводится в регионе с 2014 года. За это время мы ни разу не увеличивали ее размер.

Сумма изменится со следующего года. Отметим, губернаторские премии в Приангарье вручают опекунам и приемным родителям, которые не меньше двух лет растят детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, и за это время ребята показывают яркие результаты в учебе, творчестве, спорте и активно принимают участие в общественной жизни. За восемь лет премию вручили 72 жителям региона.

Тем временем, в Иркутской области поощрят деньгами 50 одаренных спортсменов. В этом году им разово выплатят от 24,1 до 33,7 тысячи рублей в зависимости от достижений. Список уже утвержден, в него вошли победители и призеры первенств России, юношеских Олимпийских игр, Европейских Паралимпийских юношеских игр, спартакиадах молодежи и спортивных школ и других состязаний.