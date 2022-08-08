Мужчину с темными вьющимися волосами разыскивают в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске полицейские разыскивают 24-летнего Аваза Рустамова. Молодой мужчина ушел из дома по адресу улица Депутатская, 37 31 июля 2022 года и до настоящего момента не вернулся. Об этом сообщает УМВД России по городу Братску.

- На вид мужчине 25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные вьющиеся, глаза карие. Был одет в черный спортивный костюм, кроссовки светлого цвета, - уточняют полицейские.

Всех, кто видел Аваза Рустамова после 31 июля или знает о его нынешнем местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции.

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