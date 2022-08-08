Житель Байкальска сдавал квартиру наркоманам за чай и баранки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летний житель Байкальска подозревается в организации наркопритона в своей квартире. По данным полиции, ранее судимый мужчина с марта по июль 2022 года предоставлял свое жилище наркозависимым для употребления запрещенных препаратов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области

- В качестве вознаграждения хозяин квартиры принимал продукты питания либо деньги. В квартире подозреваемого полицейские обнаружили остатки наркотиков, а также приспособление для их употребления, - уточнили в региональном ГУ МВД России.

За создание наркопритона против жителя Байкальска возбуждено уголовное дело, идет следствие. Наказание по этой статье - до 4 лет колонии.

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