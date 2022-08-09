Первая партия новых автобусов НефАЗ доставлена в Иркутск. Фото: администрация Иркутска.

В областной центр доставили первую партию новых больших автобусов НефАЗ, произведенных в Нефтекамске и купленных в лизинг. В течение августа в Иркутск прибудут все 40 машин, а в сентябре они выйдут на маршруты. Первым оценил транспорт мэр города Руслан Болотов.

- Впечатления от поездки - отличные, - поделился в своем Telegram-канале Руслан Болотов. - НефАЗы оборудованы кондиционерами, удобными сидениями, в салоне - нескользящее покрытие. Это совершенно другой уровень комфорта для пассажиров.

Управлять новым транспортом станут лучшие водители МУП "Иркутскавтотранс". Кандидатов отбирали тщательно: оценивали мастерство, стаж работы, выполнение плана, число аварий и жалоб пассажиров.

Одним из победителей стал водитель с 22-летним опытом Эдуард Пестерев. Он отметил, что новые машины на порядок качественнее предыдущих.

- На таких комфортабельных автобусах будет приятно работать. Для пассажиров моего 54 маршрута поездка на новом транспорте станет настоящим сюрпризом, - уверен Эдуард Пестерев.