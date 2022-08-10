Больше 4 миллионов рублей перевел мошенникам 30-летний житель Тайшета Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

30-летний житель Тайшета обратился в полицию с заявлением о телефонном мошенничестве. Мужчина рассказал, что поверил неизвестным, которые представились сотрудниками банка. Общая сумма денег, которую перевел обманщикам доверчивый гражданин, составила 4 миллиона 270 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

- Потерпевшему позвонили мошенники и использовали стандартную легенду, представившись сотрудниками банка, - рассказывают полицейские. – «Обрабатывали» жертву два дня, запугивая риском потерять все деньги со счета. Мошенники убедили 30-летнего мужчину оформить на себя два кредита.

Житель Тайшета обналичил все деньги, после чего отправил на счета, указанные лже-сотрудниками банка. Лишь после того, как мошенники перестали отвечать на звонки, мужчина осознал факт обмана.

Сейчас по факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Жителей Иркутской области убедительно просят не разговаривать по телефону с неизвестными, представляющимися сотрудниками банка. Запрещается передавать им личную информацию, а также смс-коды.

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