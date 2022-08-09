Вскрылись новые подробности в деле пропавшего в Иркутске 15-летнего подростка Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске продолжаются поиски без вести пропавшего 15-летнего Владимира Дульского. Полиции удалось выяснить новые обстоятельства, связанные с исчезновением школьника. Он может скрываться намеренно. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Несовершеннолетний ушел из дома вечером 2 августа, - напоминают в ведомстве. - Оперативникам стало известно, что 9-классник часто появляется в районе крупного сетевого гипермаркета, расположенного по улице Франк-Каменецкого.

При этом мама Вовы очень переживает за него и призывает сына как можно скорее вернуться домой.

Приметы подростка: выглядит на свой возраст, среднего телосложения, рост около 150 см, темно-русые волосы, челка осветленная, глаза карие. На левом плече имеется шрам в виде креста 1х1 см.

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