Бриллиантовую свадьбу отпраздновала семья Налуниных из Иркутска. Фото: Служба ЗАГС по Иркутской области

Во Дворце бракосочетания Иркутска в торжественной обстановке поздравили супругов Налунины с «Бриллиантовой свадьбой». Гермаген Константинович и Ангелина Павловна прожили рука об руку 60 лет. Об этом сообщает Служба ЗАГС по Иркутской области.

- Встретилась пара в вагоне поезда в далеком уже 1961 году. Гермаген починил Ангелине ручку у сумочки, - рассказали в регионально Службе ЗАГС историю знакомства. - Девушка училась в Черемховском педучилище, Гермаген – в Заларинском СПТУ.

Позже были и танцы, и свидания, и букеты полевых цветов. Почти год спустя юная Ангелина ответила согласием на предложение руки и сердца от влюбленного в нее Гермагена. Свадьбу устроили 4 августа 1962 года в Заларях.

Сейчас супруги Налунины живут в Иркутске. Они стали родителями дочери и сына. Дети подарили Гермагену Константиновичу и Ангелине Павловне двух внуков, а те – двух правнуков.

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