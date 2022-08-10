12 тонн гуманитарной помощи направлено в Кировск ДНР из Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Из Иркутской области в город Кировск Донецкой Народной Республики направлено 12 тонн гуманитарной помощи. Груз содержит все самое необходимое для нормальной жизни людей, находящихся в сложной ситуации. Об этом сообщает Правительство Иркутской области.

- Для восстановления нормальной жизни жителям Кировска сейчас требуются бензопилы, бензокосы, генераторы. В отправлениях здесь и продукты, и гигиенические наборы для детей.

Всего же Иркутская область отправила на Донбасс уже 200 тонн гуманитарных грузов. Сейчас люди находятся в сложной ситуации, они лишены самого необходимого. Ранее наш регион заключил соглашение о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой.

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