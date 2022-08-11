Жительница Иркутска отказалась платить в такси и подожгла машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пьяная иркутянка приехала к своему дому на такси, но за услугу шоферу платить отказалась. Начался словесный конфликт, который перерос в «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога». Все потому, что словесной перепалки женщине оказалось мало, она поднялась домой, взяла бутылку с какой-то жидкостью, облила ей капот такси и подожгла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России и региональной прокуратуры.

Таксист сам сбил пламя, на помощь ему пришли очевидцы события. Произошло это в ноябре прошлого года. Накануне было озвучено решение суда.

- Ущерб, причиненный водителю, составил более 40 тысяч рублей, - рассказали в полиции. - Суд приговорил иркутянку к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор уже вступил в силу.

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