Что произошло в ночь на 11 августа 2022 в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Даже когда большинство сибиряков спит, жизнь в регионе продолжается. Расскажем, что произошло в ночь на 11 августа 2022 в Иркутске. Так полицейские рассказали с утра, что в Приангарье с поличным были пойманы браконьеры. Двое мужчин выезжали из леса с ружьями и шестью мешками мяса.

Что произошло в ночь на 11 августа 2022 в Иркутске: пойманы браконьеры

- У нас в лесу есть охотничьи угодья, мы их просто объезжали и нашли мясо, - оправдываются задержанные. – Как раз думали, куда его можно увезти и сдать, и тут нас участковый остановил, и началась канитель.

Оказалось, что в автомобиле у мужчин при себе были и ружья, а в мешках – мясо лося. При этом, лицензии на охоту у них не оказалось, к тому сейчас совсем не сезон для стрельбы в лесах.

- Задержать их удалось благодаря внимательности майора полиции Руслана Хингеева из Эхирит-Булагатского района, который во время плановой работы в селе Загутай Баяндаевского района обратил внимание на грязный отечественный внедорожник повышенной проходимости, оборудованный для езды в тайге, двигавшийся по одной из проселочных дорог, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Слова мужчин из остановленного им внедорожника показались подозрительными и он вызвал следственно-оперативную группу. Они-то уже и изъяли «скарб» охотников. После был произведен обыск в домах у мужчин. Там найдены и ружья, и пистолеты с патронами – всего 9 единиц оружия.

- По данному факту проводится всесторонняя проверка, - говорят полицейские. - Решается вопрос о квалификации действий охотников с точки зрения законодательства.

Что произошло в ночь на 11 августа 2022 в Иркутске: идет расследование о мошенничестве с ущербом в 4 миллиона рублей

В Иркутской области недавно началось расследование уголовного дела о мошенничестве, ущерб от которого больше 4 миллионов рублей. «Потерял» их житель Тайшета из-за того, что поверил аферистам, звонившим ему по телефону.

- Мужчине позвонили злоумышленники и, представившись сотрудниками банка, сообщили, что с его счета пытаются похитить денежные средства, - рассказывают в региональном МВД. - В разговоре с заявителем лжебанкиры убедили его оформить два кредита, озвучив для убедительности всю кредитную историю жертвы.

В течение двух дней водители мошенники мужчину вокруг пальца. Он оформил займы, ему рассказали как обналичить эти деньги и куда перевести. В итоге преступники разжились суммой в 4 миллиона 270 тысяч рублей.

- Призываем жителей региона не вступать в диалог с незнакомцами, представляющимися сотрудниками различных кредитных и финансовых организаций, - еще раз напоминают о правилах безопасности в полиции. - Для проверки информации стоит позвонить по номеру телефона указанного на банковской карте.

Вот что произошло в ночь на 11 августа 2022 в Иркутске.

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