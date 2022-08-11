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Происшествия11 августа 2022 3:34

Пассажиров дрейфующего катера спасли в акватории Байкала

Никто из 4-х человек не пострадал благодаря помощи МЧС
Екатерина НИМКО
Пассажиров дрейфующего катера спасли в акватории Байкала.

Пассажиров дрейфующего катера спасли в акватории Байкала.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели смогли помочь людям, которые оказались на дрейфующем катере в акватории Байкала. После поломки мотора и безуспешных попыток его завести, владелец судна обратился в экстренные службы за помощью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Владелец судна сообщил координаты местонахождения дрейфующего катера, - раскрыли спасатели подробности произошедшего. - Катер за короткое время обнаружен и отбуксировали к берегу. Медицинская помощь людям, находящимся на борту, не потребовалась.

Отмечается, что только с начала года в Иркутской области произошло уже около 20 похожих случаев. Владельцам судов напоминают о необходимости внимательно следить за техническим состоянием плавсредства. Более того, при выходе в акваторию рек и озер важно учитывать погодные условия. На борту обязательно должны находиться приборы связи и навигации, а также средства для спасения.