Двух браконьеров поймал участковый в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Баяндаевском районе бдительность полицейского помогла установить факт браконьерства. Вероятные преступники отрицают свою причастность к убийству животного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Майор полиции Руслан Хингеев обратил внимание на грязный внедорожник, который ехал по проселочной дороге. Он остановил машину и заметил в салоне оружие и пакеты со свежим мясом, - раскрыли подробности в полиции. - Офицеру мужчины сказали, что нашли тушу лося у дороги.

Полицейский не поверил и вызвал на место подкрепление. Мясо и оружие у мужчин были изъяты. Сообщается, что у них отсутствовала лицензия на добычу. Дома у охотников обнаружены огнестрельное оружие и патроны. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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