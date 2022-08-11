На 2 года продлили действие четырех ТОСЭР в Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутской области решено продлить действие специальных режимов, установленных для территорий социально-экономического развития. Ранее они были образованы для поддержки моногородов. В регионе выделено четыре основные зоны ТОСЭР. Они расположены в Усолье-Сибирском, Саянске, Черемхово и Тулуне. Об этом сообщает региональное правительство.

- Продление сроков действия для ТОСЭР поможет этим территориям развиваться. Сейчас на территориях зарегистрировано 25 резидентов, но это не предел. Сказались два последних года, связанные с многочисленными пандемийными ограничениями, - уточнили в правительстве.

Отметим, что все резиденты территорий опережающего развития в Иркутской области могут рассчитывать на поддержку и льготы. Среди них освобождение от налогового бремени на имущество, землю и даже прибыль. Регион начал создавать ТОСЭР в 2016 году. Реализация такой программы является эффективной мерой поддержки регионального бизнеса.

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