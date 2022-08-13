Контрабанду леса на 265 миллионов рублей выявили в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Таможенники в Иркутской области пресекли деятельность в регионе преступной группировки. В ее состав входило пять человек, в период с 2019-го по 2021 годы они вывезли из страны незаконно спиленного леса почти на 265 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

- Вывезено почти 43 тысячи кубометров сосны, - отмечают таможенники. - Подозреваемые действовали с использованием двух фиктивных обществ c ограниченной ответственностью, которые с целью сокрытия преступлений зарегистрировали на подставных лиц.

В преступную группировку входили, как россияне, так и иностранцы. Все они на время расследования арестованы. При этом на таможне контрабандисты показывали фиктивные документы.

Сейчас возбуждено семь уголовных дел по статьям «Контрабанда стратегически важных товаров, совершенная ОПГ», «Образование юридического лица через подставных лиц», «Предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице».

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