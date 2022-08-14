Еще 5 новых автобусов НЕФАЗ доставили в Иркутск для работы на городских маршрутах.

В Иркутск прибыли еще пять новых автобусов. НЕФАЗы добрались благополучно. Теперь на базе МУП «Иркутскавтотранса» уже 10 низкопольных машин. Об этом сообщается в социальных сетях администрации Иркутска.

Напомним, удобные и современные автобусы НефАЗ выпускают в Нефтекамске. Для перевозки жителей Иркутска они приобретены в лизинг. До конца августа, как уточняется, прибудут еще 30 машин и буквально в ближайшие недели они появятся на улицах города, взамен устаревшего парка.

По давно заведенной традиции, самый лучший транспорт передают наиболее опытным и умелым водителям с большим стажем безаварийной езды. В расчет принимали все, в том числе и отсутствие жалоб со стороны пассажиров.

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