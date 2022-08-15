У 486 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус в минувшие сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

Согласно оперативной информации по коронавирусу на 15 августа за сутки число заболевших в Иркутской области возросло на 486. С начала пандемии зарегистрировано 303 746 подтвержденных случаев инфицирования. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- В больницы области госпитализировано 499 инфицированных, что на 38 пациентов больше по сравнению с предыдущим днем, - говорят в оперштабе. - За все время выздоровели 296 157 жителей Приангарья, из них 251 зараженный справился с коварной болезнью в минувшие сутки.

За последние 24 часа инфекция забрала жизнь одного пациента. Общее число летальных исходов увеличилось до 8 713. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 738 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что произошло в ночь на 15 августа 2022 в Иркутске: страшное ДТП, афера мошенников и обещание погодного коллапса. (подробности)

20 ДТП произошло в Иркутске и Иркутском районе за неделю, погиб 29-летний мужчина. Статистика аварийности с 8 по 14 августа. (подробности)