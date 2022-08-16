В Бурятии мужчина убил приятеля, который отказался пить с ним Фото: СУ СК РФ по Бурятии

В Улан-Удэ перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в убийстве собственного приятеля. В тот день сибиряки находились в квартире вдвоем. Один из них плохо себя чувствовал и прилег на кровать, но его знакомого такой расклад не устроил. Ему было скучно пить алкоголь в одиночку, поэтому уланудэнец начал настойчиво требовать, чтобы друг немедленно присоединился к застолью. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия.

- Из-за отказа между мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой обвиняемый достал из пакета недавно купленный кухонный нож и нанес им несколько ударов несостоявшемуся собутыльнику по различным частям тела, - рассказали в ведомстве. - Один из них пришелся в грудную клетку.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ходе проведенного предварительного расследования было собрано достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

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