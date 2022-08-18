К установке уличных фонарей приступили на улице Карла Маркса в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

На улице Карла Маркса, на участке променада у здания Иркутского государственного университета, установили больше 10 светильников. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Прообразом новых светильников стали фонари, которые освещали Карла Маркса в начале 70-х годов прошлого века, – отметил архитектор, автор проекта благоустройства улицы Сергей Демков. - При разработке проекта мы сочли это решение стильным и включили его в проект благоустройства. Важно, что в отличие от оригинала новые конструкции оснащены светодиодными модулями, которые в несколько раз ярче и долговечнее.

Всего на улице будет установлено 44 фонаря. Кабельные линии на участке были перенесены под землю, что стало еще одним технологичным решением. Сейчас благоустройство завершено более, чем на 70 %.

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