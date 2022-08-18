В Слюдянском районе укрепили склон, с которого сходили оползни. Фото: Упрдор "Южный Байкал".

В Слюдянском районе прошли работы по укреплению склона на аварийно-опасном участке федеральной трассы "Байкал". В 2019 и 2020 годах из-за сильных ливней и землетрясений здесь образовались оползни. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Упрдор "Южный Байкал".

- На данный момент специалистами выполнена стабилизация склона путем его крепления к коренным скальным грунтам. Это позволит защитить участок автомобильной дороги от оползневых явлений и предотвратит движение тела насыпи в сторону железнодорожных путей, - рассказали на предприятии.

Также поверх склона будет установлена специальная металлическая сетка. На участке заменили покрытие. Его выполнили из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, впереди ремонт водопропускных труб и установка удерживающего металлического ограждения. Завершить работы планируют в ноябре этого года.

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