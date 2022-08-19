На Байкале на месте гибели Александра Вампилова открыли информационную стелу

В Иркутской области на месте гибели Александра Вампилова установили информационную стелу. Церемония открытия состоялась в рамках фестиваля «Этим летом в Иркутске» 17 августа. В этот день насчитывается ровно 50 лет как оборвалась жизнь драматурга. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

- Стела располагается внутри ограды мемориала, который находится у дороги, на берегу озера Байкал, недалеко от въезда в поселок Листвянка, - уточнили в пресс-службе фестиваля. - Стела содержит информацию о том, когда и кем был установлен камень-символ: памятный знак появился в 1992 году недалеко от места гибели Александра Вампилова и был установлен на средства ТЮЗа им. А. Вампилова.

Во время открытия нового объекта выступили участники первой постановки «Старшего сына» - народные артисты России Алексей Исаченко и Валерий Алексеев, и заслуженный художник Республики Крым Юрий Суракевич. Актеры ТЮЗа продекламировали стихи Александра Вампилова и показали сценки из его рассказов.

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