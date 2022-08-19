В Иркутске впервые подожгли кофейный автомат Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 19 августа в Иркутске впервые зарегистрировали пожар в устройстве по приготовлению и выдаче горячих напитков. В 3:56 очевидцы позвонили в пожарно-спасательную службу и рассказали, что на проспекте Маршала Жукова горит кофейный автомат. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первых пожарных подразделений кофе-автомат, стоящий на улице, был полностью в огне. На ликвидацию открытого горения потребовалось менее минуты, - рассказали в ведомстве.

К счастью, никто не пострадал.

При осмотре места пожара дознаватели МЧС России внутри устройства обнаружили бутылку из-под горючей жидкости. Хозяин автомата рассказал, что ночью ему звонили неизвестные с претензиями на работу аппарата, который не выдал необходимый напиток. Проводится доследственная проверка.

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