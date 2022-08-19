Участникам спецоперации из Иркутской области начали выплачивать по 200 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Военнослужащие из Иркутской области, которые с 1 июля отправились участвовать в специальной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Украины, начали получать единовременные выплаты размером в 200 тысяч рублей. Указ о таком виде поддержки местных жителей ранее подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Деньги перечисляет министерство социального развития, опеки и попечительства области.

- Первые выплаты получили 58 человек. Документы поступают каждый день, - прокомментировал министр соцразвития Приангарья Владимир Родионов. - Помимо этого, военнослужащим, пострадавшим в ходе спецоперации, полагаются выплаты от 300 до 600 тысяч рублей.

Кроме того, социальная поддержка в Иркутской области предусмотрена и для семей военнослужащих, а также сотрудников государственных органов и органов внутренних дел, участвующих в специальной операции. Их детям (если они учатся на первом курсе) единовременном выплачивают по 50 тысяч рублей. А дочкам и сыновьям пострадавших при специальной операции военнослужащих полагается бесплатный отдых в оздоровительных организациях - лагерях, курортах, санаториях.