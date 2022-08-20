Девятерых потерявшихся в лесу подростков разыскали спасатели под Иркутском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне вечером, 19 августа, в пожарно-спасательную службу региона позвонили взволнованные родители нескольких подростков. Они рассказали, что днем их дети без разрешения взяли мотоциклы и квадроциклы и уехали в лес возле Пивоварихи. Когда стемнело, ребята не вернулись домой, и взрослые забили тревогу. Оказалось, что пропали семь парней и две девушки. Один из них смог дозвониться до близких и описать, где они находятся.

- Вместе с родителями детей спасатели, прибывшие на место, разбились на три группы и выдвинулись в район, откуда, предположительно, звонили подростки. Из-за прошедших накануне дождей лесную дорогу размыло, поэтому передвигаться приходилось осторожно и медленно. Около часа ночи спасатели и родители обнаружили первую группу ребятишек, а ещё через час - всех остальных, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

К счастью, дети отделались лишь испугом. Медпомощь никому не понадобилась.

Ребята рассказали, что они решили проверить проходимость квадроциклов по болотистой местности. Несколько раз застревали и не заметили, как стемнело, и они потеряли ориентир. Переруганные подростки начали звонить родителям, но устойчивой связи не было, поэтому они разделились на две группы и начали ловить сотовую связь.

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