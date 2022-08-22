Поджигателя кофейного автомата задержали в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пиромана, пытавшегося посреди спалить автомат по приготовлению кофе и чая задержала полиция. Оперативники выяснили, что мужчина работает на стройке. 36-летний иркутянин признался, что поджег аппарат, когда тот отказался выдать напиток. По предварительным подсчетам, своими действиями сибиряк нанес ущерб на сумму около 350 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции, - рассказали в ведомстве. - В частности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ за умышленное уничтожение имущества путем поджога. Ее максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в минувшую пятницу около 4 часов утра очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что на одной из улиц Иркутска горит автомат горячих напитков. Внутри устройства дознаватели МЧС и правоохранители обнаружили бутылку из-под горючей жидкости. Хозяин кофемашины рассказал, что несколько часов назад ему позвонил незнакомец и пожаловался на работу аппарата.

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