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Общество22 августа 2022 3:48

В Ангарске дети-инвалиды получили медицинские изделия после вмешательства прокуратуры

Ребята страдают от сахарного диабета
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
В Ангарске дети-инвалиды получили медицинские изделия после вмешательства прокуратуры

В Ангарске дети-инвалиды получили медицинские изделия после вмешательства прокуратуры

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

После вмешательства прокуратуры в Ангарске детей-инвалидов обеспечили льготными медицинскими изделиями. Страдающие от сахарного диабета школьникам не получили расходные материалы к инсулиновой помпе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Прокуратурой города в региональное министерство здравоохранения внесены представления, - отмечают в прокуратуре Иркутской области.

Благодаря вмешательству прокуратуры в настоящее время три ребенка-инвалида обеспечены необходимыми медицинскими изделиями.

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