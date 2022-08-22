В Ангарске дети-инвалиды получили медицинские изделия после вмешательства прокуратуры Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

После вмешательства прокуратуры в Ангарске детей-инвалидов обеспечили льготными медицинскими изделиями. Страдающие от сахарного диабета школьникам не получили расходные материалы к инсулиновой помпе. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Прокуратурой города в региональное министерство здравоохранения внесены представления, - отмечают в прокуратуре Иркутской области.

Благодаря вмешательству прокуратуры в настоящее время три ребенка-инвалида обеспечены необходимыми медицинскими изделиями.

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