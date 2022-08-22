Алиса Мон выступит на концерте в день города Усолье-Сибирское 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День города Усолье-Сибирское 2022 готовятся отпраздновать 27 августа. Администрация обновила программу мероприятий к 353-летнему дню рождения города. Усольчан ждут заезд участников Фестиваля моторов, поедание рекордно длинной сосиски (1353 м) и развлечения для детей. Кроме того, пройдет Фестиваль творчества уличных художников. Полотном для художников станет фасад дома на улице Коростова.

Алиса Мон: концерт на празднике день города Усолье-Сибирское 2022

Кульминацией праздника станет выступление звездной гостьи, исполнительницы хитов "Алмаз" и "Подорожник-трава". Алиса Мон выступит на концерте в день города Усолье-Сибирское 2022. Начало мероприятия - 19:00. А в завершении дня, в 22:00, прогремит красочный салют. Место проведения - Комсомольская площадь.

Напомним, Светлана Безух (Алисой Мон она стала только в конце 80-х) родилась и выросла в маленьком городе Слюдянка Иркутской области. Еще в школе девочка создала собственный ансамбль, начала сочинять песни. Однако в отличие от карьеры личная жизнь певицы складывалась негладко. На нее поднимал руку муж, она становилась жертвой обмана, из-за которого пропала со сцены. А сейчас Алиса вынуждена содержать взрослого сына.

Ждем концерт Алисы Мон на празднике день города Усолье-Сибирское 2022.

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