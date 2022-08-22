Педагог из Иркутска Максим Лавлинский участвует в конкурсе «Учитель года России-2022»

Иркутская область болеет за иркутского педагога Максима Лавлинского - участника федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2022». Это главный педагогический конкурс страны для самых талантливых наставников. Об этом сообщают в пресс-службе министерства образования Приангарья.

- Максим Лавлинский разработал методы повышения мотивации школьников к учебе и представит эти приемы коллегам из других регионов, - рассказали в региональном минобре.

В этом году «Учитель года России» проходит в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Финал конкурса и награждение победителей состоятся 5 октября в Кремле.

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