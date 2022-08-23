Роспотребнадзор предложил губернатору ввести в Иркутской области масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор предложил губернатору Приангарья Игорю Кобзеву вновь ввести масочный режим в общественных местах области. Это связано с ростом числа заболевших коронавирусом. Об этом во время рабочего совещания в Законодательном собрании региона рассказал глава управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный санитарный врач Дмитрий Савиных.

-Мы вносим предложение губернатору, которое касается объявления масочного режима в медицинских учреждениях с круглосуточным пребыванием, а также среди работников общепита и торговли, - отметил глава регионального ведомства.

Обязательный масочный режим будет введен в регионе в случае, если ухудшения эпидемиологической ситуации. Пока меры имеют рекомендательный характер.

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