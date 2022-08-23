Роспотребнадзор дал рекомендации о проведении линеек 1 сентября в Иркутске 2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за увеличения числа случаев инфицирования COVID-19. Роспотребнадзор составил перечень по проведению школьных линеек 1 сентября в Иркутске 2022. Однако об обязательных ограничениях из-за коронавируса, пока речи не идет. Сегодня регион находится на 16-м месте по количеству зараженных среди субъектов России. Об этом во время совещания в Заксобрании Приангарья сообщил руководитель регионального ведомства, главный санитарный врач Дмитрий Савиных.

Линейки 1 сентября в Иркутске 2022: ограничения из-за коронавируса

Первая рекомендация касается социальной дистанции между учениками. Празднование Дня знаний необходимо проводить по потокам и с перерывами между линейками. Также во время занятий в школах следует дезинфицировать залы и кабинеты, обеззараживать воздух и проветривать помещения с учетом учебного и тренировочного графика.

Одним из первых ограничений из-за коронавируса в регионе может стать масочный режим в общественных местах. Помимо рекомендаций по проведению линеек 1 сентября в Иркутске 2022 для минобра, Роспотребнадзор направил в адрес губернатора Игоря Кобзева предложение об использовании средств защиты в кафе, ресторанах, магазинах и больницах.

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