Синоптики прогнозируют заморозки в Иркутской области 24-26 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заморозки в Иркутской области 24-26 августа обещают садоводам и огородникам синоптики Иркутского Гидрометцентра. Метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях, чтобы предупредить дачников: если урожай еще не собран, лучше его укрывать теплоизоляционным материалом.

Заморозки в Иркутской области 24-26 августа

Заморозки в Иркутской области 24-26 августа предполагают понижение температуры до нуля, а то и -3 градусов. Такой прогноз дают специалисты. А вот где точно, в каких районах – неизвестно.

- Местами по области, - говорят синоптики.

Так что позаботиться о посадках более тщательно, чем обычно, уже лучше всем жителям региона. Кстати, погода в Приангарье в эти дни в целом будет промозглой и почти уже осенней. По показателям тепла то уж точно. Даже в Иркутске, который находится на юге области, ожидается в эти дни от +10 до +15 градусов и это дневные показатели.

24 августа, в региональном центре днем до +14…+16, пойдет слабый дождь. В Приангарье от +12 до +17, а если небо закроют облака и вовсе только +4…+9. 25 числа показатели ожидаются примерно такими же. Потеплеет в Иркутской области 26 августа, днем метеорологи обещают до +18…+23 градусов.

Так что готовимся встретить заморозки в Иркутской области 24-26 августа

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