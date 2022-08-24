37 млн рублей получит Иркутск на реализацию проекта «Ледовый город. Счастье чистой воды». Фото: администрация Иркутска

Иркутский проект «Ледовый город. Счастье чистой воды» стал одним из победителей конкурса федерального агентства по туризму. На его реализацию выделят 37 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил мэр областного центра Руслан Болотов в социальных сетях.

- Планируется, что уже следующей зимой на траектории нашего уникального туристического маршрута «Зеленая линия» появятся арт-объекты, ледяные скульптуры, информационные стенды, развлекательные и интерактивные площадки, - рассказали глава Иркутска. - Ледяной маршрут станет основой для проведения мероприятий – уличных театральных постановок и ярмарок.

По словам Руслана Болотова, впервые этот уникальный проект будет реализован именно в столице Приангарья.

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