До 5 лет колонии грозит жительнице Иркутского района за нападение на полицейских Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 20 августа п дежурную часть полиции позвонила 44-летняя женщина. Она сообщила, что из ее дома в деревне Турская Иркутского района пропало имущество. Когда по адресу приехали правоохранители, они застали заявительницу пьяной. Также нетрезвым был ее сын, 5 раз судимый за кражу. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- Следственно-оперативной группой было принято решение доставить мужчину в отдел для проверки на причастность к совершению преступления, - рассказали в ведомствах. - При посадке подозреваемого в автомобиль его мать, препятствуя законным действиям полицейских, набросилась на стражей порядка и нанесла им несколько ударов.

Женщину вместе с сыном доставили в отдел полиции. За совершение преступления ей грозит до 5 лет лишения свободы. Жительнице Иркутского района избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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