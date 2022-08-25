Кинофестиваль «Человек и природа» в Иркутске 2022 впервые пройдет на 12 площадках. Фото: правительство Иркутской области.

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» в Иркутске 2022 пройдет на 12 площадках и в двух форматах: очном и онлайн. Мероприятие имени писателя Валентина Распутина состоится с 21 по 30 сентября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

Кинофестиваль «Человек и природа» в Иркутске 2022

- В фильмах поднимаются глобальные вопросы сохранения природы и экологии, – отметила заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Светлана Каплина. - Они важны не только для Приангарья и России, но и для всей планеты. Поэтому кинофестиваль «Человек и природа» в Иркутске на протяжении 20 лет является масштабным событием для кинематографистов всего мира. Он уже давно стал культурным брендом Прибайкалья. За все годы проведения в программе фестивале приняли участие более 750 картин.

В конкурсную часть кинофестиваля «Человек и природа» в Иркутске 2022 вошли 25 документальных, научно-популярных и игровых фильмов. Это картины из Ирана, Словакии, Аргентины, Великобритании и США. Больше всего работ (18) представит Россия. Среди них – фильмы иркутских кинематографистов Анастасии Зверьковой, Юлии Бывшевой и Павла Скоробогатова.

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