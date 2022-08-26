Трех мужчин осудят за убийство приятеля в Киренске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Киренске завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, которых подозревают в убийстве. По версии следствия, в ночь с 15 на 16 августа прошлого года компания приятелей выпивала спиртное в одном из кафе города. Но во время застолья началась ссора, а затем и драка. Конфликт разгорелся между хозяином заведения и его 30-летним знакомым. Первый позвонил брату и подчиненному, чтобы те пришли ему на подмогу. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Не желая прекращать конфликтную ситуацию, трое злоумышленников настигли потерпевшего и нанесли ему по телу и голове множество ударов руками и ногами, а когда 30-летний мужчина попытался убежать, один из фигурантов повалил его на землю, и помимо ударов руками и ногами по голове и телу, нанес множество ударов, имевшимся при нем ножом, - рассказали в ведомствах.

Потерпевший от полученных травм вскоре скончался. По горячим следам следователи и полицейские задержали одного из фигурантов. Остальных арестовали в Красноярском крае и в Москве. Подозреваемы заключены под стражу. Материалы дела переданы в суд.

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