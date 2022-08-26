Более 150 школьников из малообеспеченных семей бесплатно получат рюкзаки в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В преддверии нового учебного года подразделения полиции, прокуратуры, следственного комитета, ФСБ, федеральной службы исполнения наказания, МЧС, Росгвардии и ряд других ведомств помогают школьникам из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Большинство из них многодетные. Об этом сообщают в пресс-службах региональных ведомств.

- Только в Иркутске и Иркутском районе более 150 детей школьного возраста получат красивые, наполненные всем необходимым для учебы рюкзаки, - отмечают правоохранители. - Накануне школьные ранцы уже получили первые несколько десятков мальчишек и девчонок из областного центра.

Одновременно такие встречи проходят и в других городах области.

Помимо этого, проходит сбор денежных средств, которые перечисляются на счет Российского детского фонда. Собранные средства пойдут на приобретение школьной и спортивной формы нуждающимся в этом юным жителям Приангарья.

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