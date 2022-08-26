Более 13 тысяч жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала сезона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сезон активности клещей в Приангарье все еще продолжается. За последнюю учетную неделю за помощью к специалистам обратился 131 человек. Всего с начала первых укусовпо 26 августа пострадало уже 13091 житель региона, в том числе 3009 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области. Стоит отметить, что в этом году клещи более активны, или люди стали чаще посещать места их обитания, так как по сравнению с прошлым годом за аналогичный период пострадало от укусов 9597 сибиряков.

С начала сезона диагноз клещевой энцефалит подтвержден у 97 пострадавших от укусов клещей, клещевой боррелиоз у 120, клещевой риккетсиоз у 52, - отмечают специалисты. - Исследовано 8567 клещей, из них 2310 заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 103 - вирусным клещевым энцефалитом, 717 – другими клещевыми инфекциями.

Специалисты просят во время пребывания на отдыхе за городом или на даче чаще осматриваться, использовать отпугивающие средства, а также носить защитную одежду.

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