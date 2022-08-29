Пункты вакцинации вновь развернули в вузах Иркутска Фото: Олег ЗОЛОТО

Пункты вакцинации в вузах Иркутска вновь принимают пациентов. Так, с 29 августа работу по иммунизации населения начал медицинский кабинет ИРНИТУ. Прививку можно сделать в аудитории Б-312. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области со ссылкой на осуществляющего полномочия главы регионального минздрава Алексея Шелехова.

Пункты вакцинации в вузах Иркутска 2022

- Пройти иммунизацию от коронавируса в вузах могут не только студенты, но и профессорско-преподавательский состав, сотрудники учебных заведений. Мобильные пункты в учебных заведениях открыли, чтобы студенты и преподаватели могли пройти вакцинацию и ревакцинацию, не перемещаясь по городу, - отметил Алексей Шелехов.

Вскоре появятся новые мобильные пункты вакцинации в вузах Иркутска. С 1 сентября к политеху присоединится ИРГУПС. Кроме того, в первый месяц учебного года планируют разместить прививочные пункты в ИГУ и ИГМУ.

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