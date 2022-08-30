График реабилитации участников спецоперации разработают в Иркутской области
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Приангарье будет утвержден график оказания реабилитации военных-участников специальной военной операции на Украине с учетом возможностей больниц области. Такое поручение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По данным на конец августа, от региона в спецоперации приняли участие 150 добровольцев, прошедших регистрацию через военкоматы. Кроме того, из Иркутска отправилась группа военнослужащих-контрактников. Они войдут в состав именного подразделения «Ангара». Минимальный срок контракта – 6 месяцев.
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