67-летний иркутянин утонул в заливе Мухор Байкала во время заплыва на лодке

Резиновую лодку двух мужчин нашли в заливе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили трагическую новость: 1 сентября в Байкале утонул 67-летний житель регионального центра. Он вместе с другом отправился на резиновой лодке в плавание, когда что-то пошло не так и оба оказались в воде без спасательных жилетов. Инцидент произошел в заливе Мухор.

- До приезда спасателей 56-летнему мужчине удалось доплыть до берега. Второй пропал. В ходе обследования акватории залива Мухор Малого моря тело 67-летнего иркутянина было найдено в пяти метрах от берега. Глубина в районе происшествия - не более трех метров, - рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы уже начали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Спавшемуся мужчине оказали помощь.

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