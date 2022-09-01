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Происшествия1 сентября 2022 10:16

67-летний иркутянин утонул в заливе Мухор Байкала во время заплыва на лодке

Его друга удалось спасти
Дарья БОЛЕСОВА
Резиновую лодку двух мужчин нашли в заливе

Резиновую лодку двух мужчин нашли в заливе

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили трагическую новость: 1 сентября в Байкале утонул 67-летний житель регионального центра. Он вместе с другом отправился на резиновой лодке в плавание, когда что-то пошло не так и оба оказались в воде без спасательных жилетов. Инцидент произошел в заливе Мухор.

- До приезда спасателей 56-летнему мужчине удалось доплыть до берега. Второй пропал. В ходе обследования акватории залива Мухор Малого моря тело 67-летнего иркутянина было найдено в пяти метрах от берега. Глубина в районе происшествия - не более трех метров, - рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы уже начали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Спавшемуся мужчине оказали помощь.

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