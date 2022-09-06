Письмо последнего иркутского генерал-губернатора поступило в Краеведческий музей. Фото: правительство Иркутской области

Ценный исторический документ пополнил фонды Иркутского областного краеведческого музея имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Письмо последнего иркутского генерал-губернатора Александра Пильца, адресованное сотруднику аппарата Особого совещания при Верховном руководителе Добровольческой армии Александру Лодыженскому, передал историк и писатель Александр Радаев. Он приобрел его с частью архива Лодыженского. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Я понял, что оно будет иметь особое значение для Иркутской области, краеведческого музея, и предложил музею принять этот артефакт в свои фонды. Его сотрудники с большим энтузиазмом ответили на мое предложение. Передача документа состоялась на площадке представительства Иркутской области при Правительстве Российской Федерации, – рассказал Александр Радаев.

Письмо отпечатано на двух страницах на пишущей машинке и подписано Александром Пильцем. Рукописные пометки к тексту в нем, скорее всего, принадлежат Александру Лодыженскому. Написан документ былпримерно в конце 1918 года, когда Александр Пильц и Александр Лодыженский участвовали в работе Особого совещания при Верховном руководителе Добровольческой армии, генерале Антоне Деникине.

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