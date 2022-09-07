«Байкальская конференция операторов связи 2022» состоялась в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Байкальская конференция операторов связи 2022» прошла в Иркутске. Ежегодное региональное мероприятие для телеком-отрасли в этот раз собрало участников и спикеров из Иркутской области, Бурятии, Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом сообщает Weacom.ru.

- В программе для участников были доклады и круглые столы, обсуждение бизнес-кейсов, технические и правовые секции и большой блок нетворкинга, - отмечают на информационном интернет-сайте. - Темами стали бизнес-риски в 2022 году, увеличение абонентской базы, внедрение юнит-экономики, актуальные вопросы ПО, построение инфраструктуры и многие другие.

В основной день конференции участникам представили обширную деловую программу, а заключительный - приглашенные гости отправились в путешествие на теплоходе в бухту Песчаная. «Байкальская конференция операторов связи 2022» позволила многим специалистам получить ответы на актуальные вопросы работы отрасли, зарядиться энергией для развития и обрести новые связи. Уже открыта предварительная регистрация на «БКОС 2023».

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