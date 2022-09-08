Синоптики: таким холодным август в Иркутской области в последний раз был 10 лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутские синоптики подвели итоги лета 2022 года. Самым жарким был период с 10 июня по 18 августа, на севере Приангарья температура начала понижаться с 4 августа. Тепло ушло из региона на 1−2 недели раньше средних многолетних сроков. При этом количество солнечных деньков примерно равно обычным показателям. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Аномальная жара в Европейской части России, провоцировала формирование мощной циклонической депрессии над Сибирью, - отметили метеорологи. - С середины месяца все больше ощущалось холодное влияние Арктики: облачная, дождливая погода и невысокие температуры воздуха (отрицательные аномалии среднесуточной температуры воздуха составляли 3...5 градусов). Также холодно в августе было 10 лет назад — в 2012 году.

Также минувшее лето отличилось контрастами как температурными, так и в режиме осадков. В первой его половине было сухо и жарко, термометры то и дело показывали на 1,5...2 градуса выше нормы. С середины июля начались дожди и холод, а воздух прогревался на 2...3 градуса ниже нормы. Таким образом, произошел недобор 6-8 теплых дней с температурой выше 25 градусов.

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