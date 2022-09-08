За сутки коронавирусом заразились 1051 жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 8 сентября в Приангарье число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 323 176. За сутки заразились 1051 жителей региона. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- За все время с коварной болезнью справились 309 319 человек, - отметили в ведомстве.

С начала пандемии зарегистрировано 8733 летальных случая, накануне инфекция забрала жизнь одного пациента. Еще 779 заболевших скончались от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Напомним, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является вакцинация.

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