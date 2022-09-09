В Ангарске мужчина за год майнинга в гараже заплатит штраф в 1,5 млн рублей

Фото: Иркутскэнергосбыт

В Ангарске в нескольких непримечательных гаражах целый год находилась майнинговая ферма. Местный житель незаконно потреблял огромное количество электроэнергии, за которую не платил. Он каждый месяц потреблял 30-70 тысяч киловатт света. Об этом сообщили в "Иркутскэнергосбыте".

- Ангарский городской суд удовлетворил исковые требования. Теперь собственнику гаражей предстоит компенсировать почти полтора миллиона рублей в качестве перерасчета за потребленную электрическую энергию с тарифа на коммунальные нужды на коммерческий тариф, - рассказали в пресс-службе компании.

Майнинг является угрозой для обычной жизни пользователей электроэнергии - если кто-то потребляет слишком много и перегружает сеть, рядовые абоненты страдают от отключений света и других перебоев.

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