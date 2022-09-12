Действующий глава Усольского района Виталий Матюха переизбран на третий срок. Фото: администрация Усольского района

В Усольском районе подвели итоги выборов мэра. Согласно числу подсчитанных голосов, действующий глава Виталий Матюха вновь одержал победу 11 сентября. Он переизбран на третий срок подряд. Об этом сообщают на сайте Избирательной комиссии Иркутской области.

- Виталий Матюха набрал 64.83% голосов, - говорится в сообщении. - Кандидата поддержали 8448 человек. Еще 3328 жителей района (25.54%) отдали свои голоса за Надежду Глызину. Закрывает тройку лидеров Петр Герасимов с 4.69% от общего числа голосов.

Напомним, 11 сентября также свои голоса отдавали и жители города Усолья-Сибирское, выбирая своей малой родине, нового мэра. Согласно предварительным итогам голосования на выборах лидирует действующий мэр Максим Торопкин.

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