Мужчина утопил 20-летнего знакомого в проруби в Зиминском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Перед судом в Зиминском районе предстанет обвиняемый в убийстве. По версии следствия, в апреле текущего года в селе Кимльтей произошла ссора между двумя мужчинами. 32-летний сибиряк ударил обидчика по голове, а позже опустил тело односельчанина в прорубь реки Кимильтей. 20-летний парень погиб. Его труп нашли лишь через месяц. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской олбасти.

- Злоумышленник был установлен сотрудниками полиции, расследование осуществлялось следователями СК, - отметили в ведомстве. - Ранее подозреваемый был судим.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Зиминский городской суд для рассмотрения по существу.

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