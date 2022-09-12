С 12 сентября на юге Иркутской области объявили чрезвычайную пожароопасность

При этом в других территориях региона объявили предупреждение о заморозках Фото: Иван МАКЕЕВ

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили об опасности возникновения лесных пожаров на юге и в центральных территориях региона. Спасатели установили высокий 4 класс и чрезвычайный 5 класс соответственно. Особый режим действует с 12 сентября.

- Сегодня 12 сентября с 17-20 час. в западных, северо-западных, центральных районах, 13 сентября местами по области ожидается усиление северо-западного, юго-западного ветра 17-22 м/с, грозы, ночью в Казачинско-Ленском районе сильные дожди, - рассказали в Гидрометцентра Приангарья.

Сейчас в лесные массивы лучше не заходить и тем более не жечь костры. Любая случайно брошенная сигарета или осколок стекла могут стать причиной возникновения лесного пожара. Тема восстановления лесов всегда была актуальна, но в 2022 году по России прокатилась огненная волна ландшафтных пожаров.

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