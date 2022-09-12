В Иркутской области с 13 сентября начнутся заморозки до -6 градусов

В других частях региона наоборот объявили чрезвычайную пожароопасность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области в некоторых территориях ожидается резкое падение температуры. Примерно с 13 сентября в регион придут заморозки, которые "возьмут свои права" в ночное время суток. При этом в самом Иркутске еще продержится плюсовая температура. Об этом сообщили в ГУ МЧС Приангарья. Спасатели объявили специальное предупреждение о заморозках.

- 13-15 сентября по области местами ожидаются заморозки -1,-6°, - сказано в сообщении МЧС.

При этом, по данным Гидрометцентра Иркутской области, в регионе будут идти дожди, но днем столбики термометров поднимутся выше отметки 0 градусов.

- Ветер северо-западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с, днем в южных районах 5-10 м/с, температура ночью +6,+11°, при прояснении до 0°, в западных районах +2,+7°, местами 0,-5°, заморозки, днем +15,+20°, при облачной погоде +6,+11°, - рассказали синоптики.

Примечательно, что в некоторых территориях Иркутской области установили высокий уровень опасности возникновения лесных пожаров.

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