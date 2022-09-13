Последствия сильного ветра ночью 13 сентября устраняют в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Ветер до 22 метров в секунду ночью 13 сентября оставил без света часть домов в Правобережном округе на улицах Горького, Фридриха Энгельса, Некрасова, Пролетарская, Свердлова, Желябова. В 03.46 электроснабжение было частично восстановлено. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Всего под отключение попало 111 объектов. Из них три социально значимых объекта – детские сады № 101 и № 147 на улице Карла Либкнехта, а также школа № 9 на улице Ямской. Везде сейчас ведутся восстановительные работы, – отметил директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий.

Жители улиц Некрасова, Пролетарской и Рабочей остаются без электричества. Решается вопрос о подключении дизельной генераторной установки. Также частичное отключение света произошло на улицах Карла Либкнехта, Советская, Декабрьских Событий, Иосифа Уткина и Ямская. Восстановительные работы проводятся силами Южных электрических сетей.

Ночью из-за сильных порывов ветра падали тополя. Повреждено две машины на улице Розы Люксембург. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

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