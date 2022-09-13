Ограничение парковки на улице Ударника будет действовать в Иркутске с 30 сентября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Внимание, автомобилисты! Ограничение парковки на улице Ударника в Иркутске начнет действовать этой осенью. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение парковки на улице Ударника в Иркутске

- С 30 сентября на участке улице Ударника – от Каландаришвили до переулка Пугачева – ограничат парковку транспорта, - отметили в администрации Иркутска. - Соответствующие дорожные знаки установят в ближайшее время.

Решение об ограничении парковки на улице Ударника в Иркутске принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД.

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